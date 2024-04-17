新北板一運動場將封閉逾半年 6月起整修跑道

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（中央社記者王鴻國新北17日電）可能讓習慣在板橋第一運動場運動民眾發出哀號的消息，新北市體育局表示，為了場地符合國際比賽認證標準，將自6月起封閉運動場進行跑道整建工程，民眾可到板二運動。

板橋第一運動場是新北市符合國際規範的競賽場地，因此，全年都舉辦不少運動賽事，更是附近民眾運動的主要據點，從清晨到晚間都可以看到許多人在享受盡情揮汗奔跑的愉悅。

但體育局最近貼出公告，從6月到12月將封閉運動場進行跑道整修工程，吸引不少運動民眾駐足查看。

體育局表示，板一運動場為國際認證標準田徑場，運動選手成績要獲認可，場地就需每5年重新認證1次，經檢視全場地各項狀況，預訂於6月起進行田徑場跑道整修工程，包含競賽區、弓形區、緩衝區及其他田賽場地，以及管線優化、田徑場外增設暖身跑道工程等。

體育局表示，跑道整修後將以新的設施迎接國內外各項運動賽事，其中最大的賽事，就是明年5月17日至30日舉辦「2025雙北世界壯年運動會」，預估將會有超過100個國家、4萬人參與，創造超過新台幣100億元的整體經濟效益。

體育局提醒，運動場封閉時，民眾可到場前廣場或周圍區域運動，但要注意運動場旁的環境整建工程，以維護己身安全，或是可至板橋第二運動場運動，持續保持運動健身的好習慣。（編輯：李錫璋）1130417