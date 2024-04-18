國賓危老重建獲容積獎勵惹議 高市府：符合申請資格

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（中央社記者洪學廣高雄18日電）高雄國賓大飯店將重建為2棟逾50層高樓，附近居民質疑結構報告危險分數不足卻拿到危老重建容積獎勵，且改建後將影響景觀；工務局表示，此案危險度評分大於危老重建規定，符合申請資格。

高雄國賓飯店熄燈後，將改建為兩棟58層及52層大樓，當地居民質疑第2次環評會時，旁聽民眾聽聞工務局談論國賓飯店結構安全報告書出現變化。民國109年9月結構安全報告危險分數小於30分，意指非常安全，但111年7月提出危險度總評估分數R值卻為65.71分，評估結果未達安全最低等級，通過結構危險認定拿到危老重建容積獎勵，開發容積也因此暴增，讓民眾覺得不合理。

愛河關懷協會理事長高慧容指出，國賓飯店位居愛河流域蛋黃區，改建後超高量體不但迫害愛河景觀，佔據視覺景觀公共財，所以本應商五用地的社會責任，以商業機制服務回饋社會；如果得到政府容積獎勵，則要善用獎勵容積建造公共設施；也呼籲政府應制定「愛河特區管理辦法」，避免建商以投資利潤最大化前提 ，違背「建築倫理」。

高雄市政府工務局說明，經查此案危老重建計畫書內，結構初評報告書為台北市結構工程工業技師公會所評估結果，危險度評估分數大於危老重建規定的45，符合申請資格，並無違誤；且此案依政府資訊公開法第12條規定，日前已函文通知所有權人表示意見，後續也會依規定辦理。

環保局則指出，市府在第3次初審會議針對公民團體與市民關心的地質、建築結構、鄰損、空污、噪音等問題，會中均給予充分表達機會，並由開發單位詳細解說。

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環保局長張瑞琿表示，環評審查過程中絕對尊重在地居民及環保團體意見，市府始終秉持資訊公開、公民參與等原則廣納建言，充分討論；此案專案小組建議通過環境影響評估，之後將提送環評審查委員會審議。

對於民眾陳情、呼籲環評委員，應主動索取「危老鑑測報告」部分涉及開發計畫是否適用「都市危險及老舊建築物加速重建條例」、容積獎勵是否合理，以及危老鑑測報告是否得依「政府資訊公開法」應予公開等疑義，環保局也回應，相信主管機關會本於權責與專業妥善處理、釋疑。（編輯：陳仁華）1130418