高雄新興區地下電纜故障420戶停電 搶修後已復電

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（中央社記者林巧璉高雄24日電）高雄市新興區今天凌晨3時許無預警停電，地下電纜故障出現爆炸聲，人孔蓋也冒煙。事故造成渤海街、開封路、中正三路、民族二路等一帶共420戶停電。經搶修，4時4分全數復電。

新興區今天清晨因地下電纜故障，造成爆炸停電，事故現場人孔蓋冒煙，不少民眾在睡夢中被驚醒，紛紛至街上查看。一名民眾說，聽到巨響後就停電了，跑到街上看才知道是從人孔蓋冒出的。

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台灣電力公司高雄區營業處發布訊息表示，今天凌晨3時12分接獲通報高雄市新興區渤海街、開封路、中正三路、民族二路等一帶停電，立即派員前往處理，經查是地下電纜故障所致，搶修人員在4時4分隔離事故點後全數恢復正常供電。

高雄區處指出，針對此次事故，造成民眾不便，深感抱歉。為加速復電，動用所有可用人力，共有3組搶修人員至事故現場搶修。因逢夜間搶修，搶修人員須克服工作過程視線較不清楚，以最快速度隔離故障點，轉供完成復電。（編輯：李錫璋）1130424