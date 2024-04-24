苑裡鎮苗130線路樹傾倒阻通行 警民合力排除

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（中央社記者管瑞平苗栗縣24日電）苗栗縣苑裡鎮苗130線12公里處，路旁1棵直徑約30公分大樹，今天上午疑似因不堪風吹雨打而傾倒，阻斷通行，幸無人員受傷，經警民合力排除。

苗栗縣今天凌晨起出現降雨，雨勢忽大忽小，有民眾上午8時許行經三義通往苑裡的苗130線道路12公里處，發現路旁1棵大樹傾倒，由於該路段位於彎道，如果用路人稍有不慎，容易發生危險。

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苗栗縣警察局通霄分局山腳派出所接獲通報，會同蕉埔里里長吳傑明及通霄苑裡救難協會多名隊員，冒著風雨前往查看，但因傾倒的大樹直徑約30公分且枝葉茂密，至少重達上百公斤，無法直接搬運，只好動用電鋸進行切割後，再加以移除。

現場歷時約2小時作業，終於順利清除傾倒路樹，恢復交通正常通行，所幸沒有造成人車意外；警方提醒民眾，近期雨勢不斷，除非必要應避免前往山區或海邊，以確保安全。（編輯：李錫璋）1130424