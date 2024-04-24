中國附醫慈善音樂會 盼帶給安寧病患與家屬堅韌力量

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（中央社記者蘇木春台中24日電）中國醫藥大學附設醫院與林增連慈善基金會合作，今天舉辦「相信希望相信愛慈善音樂會」，希望藉音樂撫慰院內安寧病人及家屬，帶來生命堅韌力量，幫助勇敢面對困難與挑戰。

音樂會由聲樂家楊令璿、薩克斯風演奏家洪士超與爵士鋼琴家張敏魂一同參與，共同演出多首組曲，獻給安寧癌末病人溫馨的音樂時光。

其中，今年2月診斷出末期肝癌的林姓患者，他早年離婚、姊姊早年喪偶，因此姊弟各自撫養孩子，扶持2個家庭；當林男生病後，姊姊義無反顧接手照顧，陪著弟弟堅持生命最後一段路，由楊令璿演唱「風吹的願望」，意境刻畫著深刻手足親情，充分描繪2人深刻姊弟之情。

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另一名生命鬥士陳姓患者，住院期間由他的歐姓丈夫一肩擔負家庭照顧，夫妻2人年輕時曾從事辦桌外燴工作，她的丈夫為表達對妻子的感謝，希望楊令璿演唱妻子喜愛的歌曲「家後」，流露出對妻子的愛，也重溫兩人「執子之手，與子偕老」過往歲月。

林增連慈善基金會董事長林嘉琪表示，健康的人要特別珍惜目前所擁有的幸福，並且學習付出；生病的人要相信希望，相信有一群人正在給自己溫暖，給自己力量，「我們要相信希望、相信愛，大家一起加油」。（編輯：陳仁華）1130424