葉鼻蝠繁殖期 基隆劉銘傳隧道5/1起不開放自由參觀

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（中央社記者王朝鈺基隆25日電）基隆市文化局表示，因5月至9月為葉鼻蝠繁殖期及育幼期，劉銘傳隧道自5月1日起，僅提供週四至週日團體預約導覽服務，不開放民眾自由參觀。

文化局日前在官網公告，劉銘傳隧道於去年12月28日起，開放週六、週日預約團體導覽服務，經生態專家觀察，每年1月至2月為台灣葉鼻蝠冬眠期，隧道內的葉鼻蝠會去他處冬眠，因此文化局於3月至4月期間，增加週四至週日開放民眾自由參觀。

文化局指出，因5月至9月為葉鼻蝠繁殖期及育幼期，為維護劉銘傳隧道內生態平衡，文化局聽取生態學家建議，依葉鼻蝠生長季節，滾動式調整劉銘傳隧道參觀方式，因此劉銘傳隧道自5月1日起，僅提供週四至週日團體預約導覽服務，不開放民眾自由參觀。

文化局表示，將在隧道內外補強告示，包含民眾進入隧道請保持安靜，並禁止使用閃光燈、手電筒照射蝙蝠等注意事項，呼籲民眾一同保育隧道內生態多樣化。9月之後，會再視葉鼻蝠生態狀況，再行開放民眾自由參觀。（編輯：李錫璋）1130425