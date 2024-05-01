菲籍女北上面試錢包遺失 中市警自掏腰包助解圍

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（中央社記者蘇木春台中1日電）菲律賓籍卡姓女子日前自高雄搭車北上桃園面試，返程時在台中火車站換車，卻發現皮包遺失，身無分文的她到警局求助，雖未尋回錢包，但員警自掏腰包協助購票返回宿舍，也讓她相當感動。

台中市政府警察局第三分局今天表示，正義派出所警員鍾弘光於4月26日下午5時多於所內備勤時，見1名外籍女子在學生的陪伴下著急地入內求助，由於她不諳中文，員警透過英文與對方溝通。

30歲菲律賓籍卡姓女子向警方表示，她現於高雄工作，因居留證即將在今年5月底到期，為了能繼續留在台灣工作，她當天上午搭乘火車到桃園面試，返程時由於直達車僅剩無座位車票，便選擇先搭乘區間車抵達台中火車站後，再重新購票南下。

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而卡女準備付款時，才發現錢包疑似遺落在桃園，她身無分文，也沒有信用卡或行動支付能夠購買車票，雖然彰化有認識的友人，但撥打電話求助卻疑因對方上班沒有回應，民眾指引或許派出所能提供協助，她在前往途中卻一度迷路，幸遇到熱心的學生，陪她一路前往警局求助。

員警協助去電台鐵桃園站，詢問是否拾獲卡女描述特徵相符的錢包，卻未有相關消息，由於卡女當晚必須趕回高雄，員警見狀便決定帶著對方前往火車站，並自掏腰包買1張自強號的車票，讓她得以趕上宿舍的門禁時間。卡女見狀相當感動，並在搭上火車前不斷向員警致謝。（編輯：黃世雅）1130501