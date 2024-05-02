基隆2候車亭設便民貼心鈴 提醒司機助弱勢搭車

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（中央社記者王朝鈺基隆2日電）為提供輪椅族等弱勢更友善乘車體驗，基隆市府在「基隆長庚醫院」及「信義區公所」2座候車亭增設「便民貼心鈴」，按下公車路線實體按鈕，提醒司機靠站時協助弱勢族群上車。

基隆市長謝國樑今天出席信義區公所「便民貼心鈴」啟用記者會，邀請基隆市脊髓損傷者協會理事長武清台體驗搭車，由於候車亭空間不足，使得坐在輪椅上的武清台多次調整輪椅後，才得以順利上車。謝國樑見狀，當場致電基隆市政府工務處要求改善。

謝國樑表示，基隆市已邁入超高齡社會，年長者或行動不便者時常需搭乘公車外出、就醫、採買，打造大眾運輸友善環境刻不容緩。

他指出，基隆市府除編列預算持續汰換老舊車體、購買低地板公車外，這次導入動態資訊管理系統，讓候車乘客按下按鈕，就可連線到欲搭乘的公車，提醒司機靠站後適時協助弱勢族群上車。

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基隆市公車處長楊華中表示，經統計後，由於「基隆長庚醫院」及「信義區公所」2座候車亭有較多老弱婦孺或行動不便的民眾搭乘公車，因此，選定在這2站建置「便民貼心鈴」。

楊華中指出，「便民貼心鈴」以類似電梯按鈕的實體設計，讓民眾直覺按下公車路線按鈕，不僅能提前通知司機，公車即將抵達時，候車亭內的服務燈還會亮燈，並發出聲響提醒民眾，讓民眾候車更安心便利。（編輯：戴光育）1130502