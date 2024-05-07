縣定古蹟阿里山林鐵奮起湖木構車庫修復 招租營運

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（中央社記者蔡智明嘉義縣7日電）嘉義縣定古蹟阿里山林業鐵路奮起湖車庫歷經5年多整建，今年完成修復；部分空間公開標租，希望注入多元創意營運模式，提供旅客優質遊憩服務，有意者5月20日前投標。

林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處今天發布新聞稿表示，縣定古蹟奮起湖車庫經5年多調查研究、規劃設計及施工，耗資逾新台幣3400萬元，日前已完成整建修復。

阿里山林鐵及文資處指出，奮起湖車庫標租案，將提供面積167.6平方公尺開放民間業者承租，租期5年，有意者請於5月20日前投標；允許營運項目包括參觀、展覽、會議空間、文教場所及商品販售、簡易餐飲（嚴禁明火烹煮）、活動策展等複合式經營。

阿里山林鐵及文資處指出，奮起湖車庫是阿里山林鐵唯一木構車庫，全木造建築採台灣檜木為修復主要材種，保留既有木榫接構件；並完整修復車庫周邊加煤台、水鶴等鐵道設施，呈現過往蒸汽火車運作的鐵道文化精華；強化排水系統、設置無障礙設施、增設細水霧消防設備，提升木構古蹟火災防護能力。

奮起湖地區因林業鐵路的發展成為山林交通與維運重要據點，也為奮起湖聚落帶來熙來攘往繁榮盛景；阿里山林鐵及文資處說明，早年不論上山或下山的蒸汽火車，都在此加水、補充煤炭、更換蒸汽火車頭後，才繼續上路。

另外，奮起湖車庫是阿里山火車登山過程中最重要的休息與保養場所，直到1985年才改作古老蒸汽火車展示場，陳列退役蒸汽機車與火車老照片。（編輯：陳仁華）1130507

阿里山林業鐵路及文化資產管理處指出，奮起湖地區以群山與山嵐聞名，昔日因林業鐵路發展成為山林交通與維運重要據點，也為奮起湖聚落帶來熙來攘往繁榮盛景。（阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供）中央社記者蔡智明傳真 113年5月7日

阿里山林業鐵路及文化資產管理處7日表示，奮起湖車庫是阿里山林鐵唯一的木構車庫，早年不論上山或下山的蒸汽火車，都在此加水、補充煤炭、更換蒸汽火車頭後才繼續上路。（阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供）中央社記者蔡智明傳真 113年5月7日