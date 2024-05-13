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日本湯澤市贈七夕美人燈 板橋公所展出分享情誼

2024/5/13 17:18（5/13 18:16 更新）
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日本秋田縣湯澤市致贈新北市板橋區公所大型「七夕美人燈」，這座燈籠13日運抵，便立即在公所展出，板橋區長陳奇正（左4）、里長與櫻花仕女圖合影。（板橋區公所提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年5月13日
日本秋田縣湯澤市致贈新北市板橋區公所大型「七夕美人燈」，這座燈籠13日運抵，便立即在公所展出，板橋區長陳奇正（左4）、里長與櫻花仕女圖合影。（板橋區公所提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年5月13日
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（中央社記者黃旭昇新北13日電）新北市板橋區公所今天表示，日本秋田縣湯澤市深化台日友誼，致贈公所一座大型「七夕繪燈籠」祭典，有仕女圖的美人燈，公所在1樓大廳展出，讓民眾分享台日文化交流成果。

板橋區長陳奇正今天以新聞稿表示，日本秋田縣湯澤市長佐籐一夫，今年2月下旬率團參訪板橋區元宵燈會，並欣賞湯澤市提供板橋區展出的「七夕繪燈籠」祭典的燈籠。

板橋區公所表示，湯澤市每年夏季8月舉辦的「七夕繪燈籠」祭典，已有300年的歷史；祭典期間，市內大街小巷垂掛數百盞繪有浮世繪與仕女圖的燈籠，燈籠又稱為「七夕美人燈」，是目前日本唯一的七夕繪燈籠祭典。

陳奇正當時感謝湯澤市提供七夕美人燈參與板橋燈會，增添日式風情，板橋區公所也回贈20顆板橋特色燈籠給湯澤市，將於今年8月5日至7日舉辦的「七夕繪燈籠」祭典展出。

新聞稿表示，今年3月21日陳奇正率里長回訪湯澤市，佐籐一夫再送給板橋大型「七夕繪燈籠」，象徵雙方深厚的台日情誼。這座燈籠今天運抵，立即在公所展出。

公所說，台日交流期盼帶動雙向觀光，湯澤市位在秋田縣南端，擁有豐富的自然資源，市內隨處可見溫泉設施，歡迎板橋區民眾到湯澤市觀光，感受日本夏夜風情。（編輯：李錫璋）1130513

日本秋田縣湯澤市13日致贈新北市板橋區公所大型「七夕繪燈籠」祭典，有仕女圖的美人燈，象徵雙方深厚的台日情誼，公所在1樓大廳展出，與民眾分享台日文化交流成果。（板橋區公所提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年5月13日
日本秋田縣湯澤市13日致贈新北市板橋區公所大型「七夕繪燈籠」祭典，有仕女圖的美人燈，象徵雙方深厚的台日情誼，公所在1樓大廳展出，與民眾分享台日文化交流成果。（板橋區公所提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年5月13日
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