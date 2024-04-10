板橋自來水管破裂停水1319戶受影響 台水設13處臨時供水站

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（中央社記者黃旭昇、王鴻國新北10日電）新北市板橋區南雅南路、館前西路口自來水管今天下午破裂，導致7里停水或減壓供水，共1319戶受影響。新北市政府表示，已找到漏水點，預計11日上午可搶修完成。

板橋區長陳奇正在現場接受中央社記者訪問表示，下午3時38分接獲通報，南雅南路與館前西路口發生自來水管爆管，台灣自來水公司前往勘查，研判是200公釐的自來水管破管。

陳奇正說，因減壓供水，已通知里長廣播民眾儲水備用，也設置臨時取水點，另搶修工程已開挖修復，目前找到漏水點。

由於爆管適逢下班、放學交通尖峰期，警方獲報到場交管以紓解大量車流。交通局長鍾鳴時到場勘查表示，除部分公車改道，後續配合施工開挖機動管制交通。

台水公司第12區管理處副處長郭文彬接受中央社記者訪問表示，停水區域包括挹秀里、新興里、流芳里、留侯里、赤松里、黃石里、湳興里等7里，共1319戶受影響，其中344直供戶停水，其餘減壓供水。

水利局表示，台水公司緊急設置13處臨時供水站，分別位於倉後街與福德街2巷底交叉口、館前西路150號前、館前西路與福德街口、館前西路128號與南門街89號交接口、倉後街3號-倉後街和府中路口。

供水站還包括，大東街與府中路口、北門街17號-板橋派出所、府中路30號板橋區公所旁、文化路一段32巷18號旁、南雅南路二段7巷口、南雅西路一段10巷15號、館前西路265巷口、光華街37巷及南雅西路2段110巷交接處。預定於11日上午搶修完成，恢復正常供水。（編輯：蕭博文）1130410