新北大柑園區都計公告徵求意見 7/2起辦4場座談

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（中央社記者黃旭昇新北15日電）新北市城鄉局表示，新訂大柑園地區都市計畫案今天起公告徵求意見75天，整體範圍內土地所有權人約1萬多人，7月2日起分別於樹林、三峽、鶯歌等區共辦4場座談會廣納民眾意見。

新北市城鄉發展局今天發布新聞稿指出，新訂大柑園地區都市計畫範圍，北側及西側臨大漢溪，南臨台北大學社區特定區計畫、三峽都市計畫及非都市土地一般農業區，東臨三峽河，範圍橫跨樹林、三峽及鶯歌區等3個行政轄區，計畫面積共約621公頃。

城鄉局表示，此地區現況除農業利用外，也有未登記工廠、零星住宅聚落及閒置空間，期望透過新訂擴大都市計畫，改善原違規使用土地，並考量大柑園地區有特定產業群聚，將以產業型態規劃空間發展機能。

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新訂大柑園地區都市計畫，城鄉局指出，今天起公告徵求意見75天；因整體範圍內土地所有權人約1萬多人，分區座談會將有4場，分別是7月2日上午10時於樹林區公所、7月9日下午2時30分於三峽區公所、7月16日上午10時於樹林區東園市民活動中心、7月24日上午10時於鶯歌區公所舉辦。

城鄉局表示，期盼在新北市國土計畫指導下，藉擴大都市計畫引導土地使用、產業發展的合理分派及利用。透過4場座談會，說明都計範圍及程序，聽取當地民眾意見，以納入後續都市計畫草案規劃參考。（編輯：戴光育）1130515