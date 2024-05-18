馬公城隍廟新董監事遭質疑 警力戒護下完成宣誓

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣18日電）澎湖縣定古蹟「馬公城隍廟」新任董事長顏嘉弘等董監事今天宣誓就任，由於部分董事資格遭質疑，過程紛擾，馬公分局出動大批警力戒護，在聲浪中完成宣誓與交接。

財團法人澎湖馬公城隍廟董監事會今年3月完成改選，選出15席董事和5席監事，其中顏嘉弘獲董事會推舉出任董事長，並報澎湖縣政府辦理寺廟登記，在5月16日核准登記，董監事安排今天宣誓就任和辦理交接。

宣誓就職之前，董事黃自東等人提出新任董監事中，有多人兼任其他宮廟委員，顏嘉弘還因案判有徒刑，得易科罰金等，違反城隍廟組織章程規定。

城隍廟法律顧問桂祥晟說明，經澎湖縣政府審查核准登記，一切依既定程序辦理，對於董事有其他疑義，可尋法律途徑解決。

馬公城隍廟董監事在警力戒護下，順利完成宣誓，顏嘉弘從卸任董事長顏敏雄手中接下印信，完成交接。顏嘉弘表示，感謝全體董事的支持，期盼團結一致，未來宮廟相關工作，一切秉持公平公正公開辦理。（編輯：郭諭儒）1130518

澎湖縣定古蹟「馬公城隍廟」新任董事長顏嘉弘等董監事18日宣誓就任，因部分董事資格遭質疑，過程紛擾，馬公分局出動警力戒護。中央社 113年5月18日