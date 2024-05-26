鍾佳濱媒合天籟計畫 巡迴4鄉聽檢贈千台助聽器

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（中央社記者李卉婷屏東縣26日電）民進黨立委鍾佳濱媒合元健大和公司與屏東扶輪社合作天籟列車計畫，將巡迴4個鄉鎮協助聽力檢測並贈助聽器，造福千名屏東鄉親。

「天籟列車計畫」始於2009年，巡迴各國已捐贈100多萬台助聽器，2019年啟動台灣站計畫，今年則首次來到屏東，提供現場聽力檢測，雙耳聽損60至90分貝者，可贈助聽器。

媒合此計畫的鍾佳濱會中分享，長輩隨著身體機能退化，聽力難免受到影響，而助聽器的配戴下增加了感官敏銳度，降低潛在風險，同時也不漏接子女打來關心的電話，聽見更多「愛的聲音」。

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元健大和直販事業股份有限公司業務總監張源安表示，10年前因鍾佳濱的「沖咖啡」服務與屏東結緣，此次與屏東扶輪社合作，首站從九如鄉開始辦理，每月各舉行1場，行經高樹、內埔與屏東市等4鄉鎮，共捐贈1000台助聽器。

屏東扶輪社長李清聖則說，助聽器市價約新台幣1萬2800元，不見得所有民眾負擔得起，但透過鍾佳濱的牽線，導入天籟計畫資源，造福了鄰里；九如鄉長藍聰信則說，人間處處有溫情，盼望好活動能祝福更多鄉親。（編輯：黃世雅）1130526