響應世界自行車日 花東路線騎至鯉魚潭逛市集
2024/5/28 15:33
（中央社記者李先鳳花蓮縣28日電）響應世界自行車日，交通部觀光署6月1日串聯全台46條自行車環島路線，推廣低碳運動觀光；花蓮將在鯉魚潭登場，結合花東觀光圈20家亮點店家及表演，精彩可期。
交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處今天發布訊息表示，「2024世界自行車日in花東縱谷」活動將分5條路線，主場路線自花蓮鯉魚潭遊客中心出發，環潭一圈後騎經初英自行車道再回到終點鯉魚潭。
另外，從池上至鳳林共劃分4條路線，分別帶領遊客騎經縣道193綠色隧道、瑞穗溫泉路和大農大富平地森林園區等，沿途風景秀麗，邀請民眾騎乘自行車領略縱谷自然風光。
縱管處表示，主辦單位提供電輔車騎乘，還有伴手禮給報名參加民眾，而為鼓勵踴躍參加鯉魚潭主場市集活動，憑5月31日花東地區住宿證明，可在主場兌換價值新台幣100元花東觀光圈市集購物金，限量300份。
此外，依行政院核定6月1日啟動觀光振興花蓮方案，自當日起台灣好行花東路線憑電子票證免費搭乘、或是台灣觀巴花東路線享2折優惠。
凡於6月1日當日搭乘台灣好行縱谷花蓮線303B或台灣觀巴限定鯉魚潭路線，也可獲得100元市集購物金。活動詳情可上花東縱谷國家風景區官方粉絲頁查詢。（編輯：郭諭儒）1130528
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