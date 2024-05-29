台鐵中壢臨時站將啟用 6/4起進行周邊道路管制

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（中央社記者葉臻桃園29日電）桃園鐵路地下化改建工程，台鐵中壢車站將拆除，新建的臨時站將於6月16日啟用。桃園市交通局今天表示，6月4日起進行周邊道路管制，相關道路配置、標誌標線及號誌也會實施。

桃園市政府交通局今天向媒體表示，桃園鐵路地下化計畫包含改建3座既有車站（桃園、內壢、中壢），另新建5座通勤車站（鳳鳴、中路、桃園醫院、中原、平鎮）。

交通局指出，為考量旅運服務，中壢車站在改建工程期間會在車站西側新建臨時站，臨時站將於6月16日啟用，相關道路配置、標誌標線及號誌預計6月4日凌晨調整完畢後實施。

交通局表示，6月4日起將進行中壢車站周邊道路管制，考量臨時站設在中和路上，中和路（建國路至中正路）動線改為僅限由延平路方向進入。

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交通局指出，屆時建國路（中正路至中和路）除公車外其他車輛禁止進入，中和路（中正路至建國路）路段調整為由西向東單行道，復興路（興建街至中和路）及中和路（延平路至永樂路）路段調整為雙向通行，元化路（中和路至中山路）路段調整為往北2車道往南1車道。

交通局表示，將把汽機車下客區及計程車排班區調整於臨時站前中和路路側空間，並於臨時站前出口處新設行人號誌；原中壢站前空間調整為汽機車接送區，除輛停等需求外，也可分流下客及接送車流。（編輯：戴光育）1130529