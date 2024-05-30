台東停車亂象多 縣議員建議獎勵民間設停車場

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（中央社記者盧太城台東縣30日電）台東縣議員簡維國今天表示，台東平均每戶有2輛車，停車問題成為民生重要課題，建議獎勵民間設置停車場。台東縣長饒慶鈴表示，將會爭取經費在市區設置立體停車場。

台東縣議會今天進行縣政總質詢，民進黨籍縣議員簡維國在質詢時表示，台東縣政府推動慢經濟逐年發酵，停車成為民生一大重要問題，建議縣政府依法規設置停車場基金發展停車業務，未來可以作為給予獎助或設施改善經費來源。

簡維國表示，根據台東縣政府提供資料，台東民眾平均每戶有2輛車，近年台東縣政府雖廣設停車場，仍有多路段無停車位，而縣政府預計在新生路公五停車場打造的立體停車場花費高達新台幣7億元，「價格對於台東縣民來說很嚇人」，停車設施對於民眾及遊客的重要性，建議台東縣研擬停車場獎助條例。

他說，停車場並非只能由政府機關興建，建議可委由民營單位利用閒置土地設置公共停車場，採專款專用方式興建或維護管理各停車場、甚至可改善停車場相關設施及設備。

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簡維國表示，以台中市政府交通局為例，台中民眾若將閒置土地闢建為停車場，並申請合法停車場登記證，工程費可補助2/3，如免費供大眾停車3年以上，可獲全額補助，最高補助350萬元。

饒慶鈴表示，台東縣政府目前以都市規劃基金推動相關業務，停車場基金未來是可以做，目前位於新生路的舊站特區尖峰時間造成交通亂象，有許多議員要求縣政府應設置停車場，因此縣政府向中央單位申請設置立體停車場解決問題。（編輯：謝雅竹）1130530