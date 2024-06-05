台東議會通過代燒外縣市垃圾 高雄曾伸援獲優先

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣5日電）台東縣議會通過焚化爐可以代燒外縣市垃圾，目前以曾經幫助過台東的縣市為主，最快2個月後可幫忙高雄市燒垃圾；不過，縣議員簡維國批未和民眾溝通，且時機不適合。

台東縣議會昨天進行台東縣政府提案審查，國民黨籍縣議員楊招信提出臨時動議，將環保局的提案列入議程，獲得大會同意。

環保局隨即提案表示，台東縣政府環保局5月21日收到環境部環境管理署函文，請台東縣每年燃燒垃圾控留2.4萬噸的餘裕量讓環保署調用，以協助其他縣市處理垃圾。台東縣焚化廠（焚化爐）已能完全處理縣內垃圾，因此有能力幫助處理其他縣市垃圾，請台東縣議會審議通過。

國民黨籍縣議員張國洲發言表示，台東縣受過其他縣市的幫助就應回饋幫忙，他不反對代燒其他縣市垃圾，但應該以幫助過台東的縣市為主，他提出3項要求包括如果檢測數據超標即刻停機、底渣等委外處理不得放置台東、焚化場回饋機制應惠及全台東市各里。。

國民籍縣議員鄭崗山要求，既然是付費代燒，那未來的監測站和回饋要擴充到其他鄉鎮。

民進黨籍縣議員簡維國表示，當初台東縣政府要重新啟動焚化爐時，就知道光是台東縣境內的垃圾燃燒量不夠，必須拿外縣市的垃圾來補足，當時就應與台東縣民溝通，且目前還在試營運中，是否有問題都還不能確定，就急著代燒外縣市垃圾，「我覺得時機不適合」，應和民眾做充分溝通後再決定是否代燒，而不是將責任推給中央。

民進黨籍縣議員黃治維表示，當初說好不代燒，試營運不久就討論代燒問題，前後根本兩套標準；環保局將重要的代燒議案臨時送進議會，未經過程序委員會告知，實在太過草率。

環保局長郭建成答覆議員質詢時表示，台東縣價購焚化廠是藉由環境部逐年補助，目前仍需新台幣4.92億元補助，環境部將以是否代燒外縣市垃圾考量能否獲得後續補助。另台東焚化廠兩爐單日最多可處理300公噸，台東單日垃圾量約120公噸，確實仍有餘裕量能，將以互惠或對等條件考量代燒。

議會最後通過提案，同意台東縣代燒其他縣市垃圾。

台東縣環保局技正吳家興今天接受中央社記者電話訪問表示，縣議會已通過台東焚化爐可代燒其他縣市的垃圾，以曾經幫助過台東的高雄市、屏東縣、台南市、嘉義縣、宜蘭縣為主，目前有提出需求的是高雄市，最快2個月內就可以幫高雄市代燒。（編輯：謝雅竹）1130605