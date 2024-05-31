傳彰縣代燒垃圾中市掩埋飛灰 兩縣市均否認

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（中央社記者趙麗妍、鄭維真台中31日電）垃圾問題受關注，傳台中市政府與彰化縣政府達成共識，由彰化代燒垃圾，台中處理含重金屬飛灰穩定化物。兩縣市今天都否認。中市說，垃圾處理多元，跨縣市合作仍在規劃中。

有媒體報導，台中市環保局日前與彰化縣政府達成共識，由彰縣協助代燒中市的家戶垃圾，台中需協助彰化處理含重金屬的飛灰穩定化物，「用垃圾換重金屬污染物」。

台中市議會今天召開市政總質詢，民進黨籍台中市議員曾威、林德宇、施志昌關心垃圾問題，曾威提到，台中3處焚化爐每年依序歲修，無法焚燒的垃圾送掩埋場，但烏日掩埋場目前僅剩10萬噸可置放，憂心明年恐引發垃圾危機。

曾威說，傳出台中市環保局已與彰化縣府達成共識，由彰縣協助代燒台中家戶垃圾，但台中需協助彰化處理含重金屬的飛灰穩定化物，他不滿如此等於「用垃圾換重金屬污染物」。

林德宇、施志昌均表示，不能接受飛灰穩化物進入台中。

台中市環保局長陳宏益說，台中每天約有2300噸垃圾量，3處焚化爐平常日可以處理，但遇上歲修日處理量吃緊，一年約3萬噸至5萬噸垃圾無法處理。不過，台中還有過去暫時封閉或簡單綠美化的掩埋場，可以再利用。

陳宏益表示，文山焚化爐新廠規劃招標案即將發包，同時努力推動垃圾減量分類，源頭減少問題。飛灰就是焚化爐垃圾，經過混凝土固化後已經無毒，市府長期都有檢驗。

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陳宏益強調，沒有跟任何縣市簽署代燒垃圾協議，但垃圾處理多元，跨區跨縣市合作，都在規劃中。環保局主秘江明山表示，與多個縣市洽談，將在互惠基礎上取得共識。

彰化縣環保局長江培根向中央社記者表示，彰化縣政府因互惠等問題未與台中市政府達成共識。他指，溪州焚化爐每年約可處理29萬噸垃圾，若有餘裕容量會優先處理彰濱工業區暫置廢棄物及福興地區區域性垃圾聯合衛生掩埋場垃圾。（編輯：郭諭儒）1130531