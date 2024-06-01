台南推出消防AI主播 結合短影音宣導消防知識

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南1日電）AI（人工智慧）技術日新月異，逐漸融入日常生活。台南市消防局第七大隊今天推出「消防AI宣導主播」，透過AI技術生成人像及聲音，結合流行短影音概念，讓消防宣導進入新紀元。

台南市消防局今天新聞稿指出，傳統消防宣導多依賴消防員以實體活動教學、或製作影片在臉書（Facebook）分享。「消防AI宣導主播」則突破靜態圖片、圖卡及影片教學，提供動態視覺效果，彷彿真人傳達消防知識。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

第七大隊推出「消防AI宣導主播」1男1女，男性AI主播「梅霍奇」以「滅火器」諧音命名，女AI主播「朱靜琪」以「住警器」諧音命名，透過幽默諧音取名強化民眾印象。

第七大隊參考社會流行短影音黃金時數30秒製作宣導影片，抓住民眾使用電子設備注意力，後期將規劃AI主播融入消防幼兒教育，且在消防隊設置「消防AI主播幼兒互動教學」，讓小朋友運用投影片、大面板觀看AI影片，以增加教學互動性和趣味性。（編輯：孫承武）1130601