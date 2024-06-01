彰化中興莊修復暫停開放 規劃眷村文化園區

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪彰化1日電）彰化中興莊進行園區修復工程，即日起全面暫停開放，彰縣文化局今天指出，針對全區建築、周邊景觀整修，朝眷村文化園區規劃，重現風華，預計民國114年下半年重新開放。

根據文化部文化資產網資料，彰化中興莊眷村設置於39年，為彰化縣歷史最悠久的眷村，初期約有110戶，是彰化市內少數保存完整眷村，位在八卦山麓，前後高低毗鄰而建，環境紋理清晰，全區建築形式、眷戶空間都具特色。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

彰化縣文化局發布新聞指出，中興莊110年登錄為聚落建築群，為使園區活化再利用，111年10月完成廣場及環境整備工程，以公益換租模式，提供空問作為青年創業空間，112年1月正式開幕營運，每個月也會舉辦文創市集。

文化局表示，這次修復工程範圍包括主體建築群，也就是園區內50多棟毀損建物、機水電及周邊景觀工程，即日起封閉園區施工，預計114年下半年重新對外開放，原本每月第一週在中興莊舉辦的創意市集也暫停，待完工後再以眷村文化園區面貌，重現風華。（編輯：郭諭儒）1130601