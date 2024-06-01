鹿港辦食農教育土雞打5折特賣 民眾排隊搶購

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（中央社記者吳哲豪彰化1日電）彰化鹿港鎮今天舉辦食農教育活動，彰化養雞協會配合辦土雞特賣會，1隻土雞4台斤只賣350元，吸引民眾搶購；養雞協會表示，為配合活動才以市價約5折販售，真的是賣1隻賠1隻。

鹿港鎮公所配合端午節，上午在公所前廣場舉辦「2024鹿港食農教育推廣-粽情鹿港享樂食雞」活動，推廣在地農畜產品，現場提供肉粽及土雞料理供民眾享用，彰化養雞協會也配合舉辦土雞特賣會。

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彰化養雞協會準備1200隻土雞，以每隻4台斤新台幣350元出售，由於價格約為市價5折，吸引民眾排隊搶購，由於排隊的人太多，原本1人限購2隻規定臨時改成1隻。

養雞協會理事長施能銘接受媒體聯訪時說，排隊人潮太多，才改成1人只能買1隻土雞，類似活動今年已先後在彰化市、埤頭鄉與鹿港鎮辦理，每隻4台斤土雞只賣350元，真的是賣1隻賠1隻，未來只會配合鄉鎮舉辦活動時，才會以推廣價賣土雞。（編輯：郭諭儒）1130601