本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
黃仁勳大巨蛋完美開球 國台英3語致詞：台灣是輝達夥伴的家
首頁 / 地方

鹿港辦食農教育土雞打5折特賣 民眾排隊搶購

2024/6/1 18:07
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪彰化1日電）彰化鹿港鎮今天舉辦食農教育活動，彰化養雞協會配合辦土雞特賣會，1隻土雞4台斤只賣350元，吸引民眾搶購；養雞協會表示，為配合活動才以市價約5折販售，真的是賣1隻賠1隻。

鹿港鎮公所配合端午節，上午在公所前廣場舉辦「2024鹿港食農教育推廣-粽情鹿港享樂食雞」活動，推廣在地農畜產品，現場提供肉粽及土雞料理供民眾享用，彰化養雞協會也配合舉辦土雞特賣會。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

彰化養雞協會準備1200隻土雞，以每隻4台斤新台幣350元出售，由於價格約為市價5折，吸引民眾排隊搶購，由於排隊的人太多，原本1人限購2隻規定臨時改成1隻。

養雞協會理事長施能銘接受媒體聯訪時說，排隊人潮太多，才改成1人只能買1隻土雞，類似活動今年已先後在彰化市、埤頭鄉與鹿港鎮辦理，每隻4台斤土雞只賣350元，真的是賣1隻賠1隻，未來只會配合鄉鎮舉辦活動時，才會以推廣價賣土雞。（編輯：郭諭儒）1130601

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.53
更多編輯台推薦新聞：