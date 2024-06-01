澎湖七美島花火首映 海淡廠同步啟用

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（中央社澎湖縣1日電）澎湖國際海上花火節今晚移師七美島登場，逾3000發煙火和300架展演在地特色無人機，讓七美島的夜空分外美麗，日產900噸的海水淡化廠也在同日啟用，穩定七美民生供水。

澎湖國際海上花火節首場離島場，今晚8時在七美島登場，在縣長陳光復、議長陳毓仁、七美鄉長呂啟俊與無黨籍議員張仁和共同啟動下，無人機與花火接續在夜空綻放展演。

澎湖縣長陳光復指出，澎湖地區降雨量少、水庫蓄水量小，水資源相對缺乏，七美島在觀光季期間，每天前往的遊客都在4000人以上，加上在地島民，用水量極大，新建900噸海水淡化廠，有效協助七美鄉決民生用水問題。

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澎湖縣政府表示，七美島海水淡化廠自民國111年4月開工，今天與自來水公司董事長李嘉榮為七美鄉900噸海水淡化廠舉辦產水典禮，讓七美島能穩定供水。

澎湖縣政府旅遊處表示，為提升離島觀光經濟效益，花火節規劃3場離島場，七美場率先登場，馬公包船前往的遊艇與交通船高達51航次4200多人，創下歷年離島場次新高，近5000名遊客到七美島賞花火，感受完全不一樣。（編輯：郭諭儒）1130601