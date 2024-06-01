端午節飄粽香 澎湖社區據點比賽包健康粽

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（中央社澎湖縣1日電）端午節將屆，澎湖縣政府衛生局今天推出「粽葉飄香迎端午 跨世代健康粽競賽」，三代同堂各大展身手，一顆顆健康粽，粽香四溢。

澎湖縣衛生局社區營養推廣中心今天在西衛社區照顧關懷據點辦理「粽葉飄香迎端午 跨世代健康粽競賽」活動，邀集縣內西衛、光榮、朝陽、湖東、南寮、風櫃、前寮及陽明等8個社區照顧關懷據點，三代同堂包粽子，其中年紀最大為82歲，最小的只有12歲。

澎湖縣長陳光復、議長陳毓仁、議員呂黃春金等人在衛生局長陳淑娟陪同下，向參加包粽子的社區阿嬤們加油，尤其是各社區端出特色料理，還有社區不惜成本，推出包土魠魚等內餡的粽子，令在場民眾驚喜。

陳毓仁表示，明年要邀請更多的社區參與。陳淑娟也提及，社區營養推廣中心積極推動在地健康老化，以全榖及未精製雜糧和在地蔬菜入粽等特色為設計與發想創作出兼具創意及美味的健康養生粽，也讓社區長者有展現手藝及互相交流分享的機會，並將傳統的包粽技巧傳承給年輕世代，打造澎湖縣為青銀共融及在地安老的好所在。

陳光復也提醒，粽子是糯米製品，吃太多不易消化，容易造成健康負擔，尤其長輩更需多加注意，勿吃過量，且要搭配蔬菜及水果，才能達到營養均衡。

澎湖衛生局表示，為推廣健康吃粽子觀念，社區營養推廣中心發揮創意，自行設計菜單，利用全穀及未精製雜糧、蔬菜等健康食材，再增加膳食纖維比例和植化素，改良成有別以往傳統的營養健康粽，讓長者吃得健康營養。（編輯：黃世雅）1130601

澎湖縣政府衛生局1日推出「粽葉飄香迎端午 跨世代健康粽競賽」，邀集縣內8個社區照顧關懷據點參與，三代同堂一起大展身手，創作出兼具創意及美味的健康養生粽。中央社 113年6月1日

澎湖縣政府衛生局1日推出「粽葉飄香迎端午 跨世代健康粽競賽」，邀集8個社區照顧關懷據點共同參與，有社區不惜成本，將各式好料包進粽子。中央社 113年6月1日