神農大帝聖誕 三重先嗇宮打造米其林御宴祝壽

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（中央社記者高華謙、王鴻國新北2日電）今天適逢農曆4月26日神農大帝聖誕千秋，先嗇宮循古禮舉行隆重三獻禮大典，並邀米其林等級的5大總舖師進行6回合的「神農祀酒御宴」為神農大帝祝壽。

新北市三重先嗇宮「神農文化祭」遶境活動已在昨天登場，適逢建宮270週年，來自全國270尊神將也到三重大會師，待3聲起馬炮燃放後，在北管樂團帶領下，一組組神將依序出發、遶境三重市區，場面壯觀，同時也挑戰金氏世界紀錄「最大規模神將遶境祈福活動」，結果預計2、3週內出爐。

今天是神農大帝聖誕千秋，先嗇宮依舊熱鬧。除了先嗇宮董事長李乾龍出席，包括立法院副院長江啟臣、新北市副市長陳純敬與台北市副市長李四川都受邀為神明「上菜」，4人互動熱絡；身兼先嗇宮董事的國民黨新北市議員王威元也到場參與。

李乾龍表示，特別邀聞名全國、米其林等級的5大總鋪師齊聚一堂，進行6回合「神農祀酒御宴」，同時恭迎全台30家宮廟主神為御宴主賓，並有31位詩人創作詠讚神農詩與聯作品集進行吟唱，搭配宮廷舞表演及南管演出。

李乾龍說，神農祀酒御宴由全台知名的5位總舖師特地為神明打造米其林宮廷御宴，每道菜都有不同吉祥意涵。例如由鮑魚、香菇、馬鈴薯做成壽龜；鱸鰻、番茄、油條做成類似太極的富貴滿堂。而禮賓人員也配合祀宴程序，依序進奉高粱酒、山西汾酒、清酒等酒儀。

民政局表示，神農文化祭源自於早期聞名的「三重埔大拜拜」，今年先嗇宮更首度結合科技，加入300架無人機編隊，配合絢麗煙火、精緻燈光和炫目的雷射特效，運用人力與科技結合展演「敘神農」，晚間7時是最後一次演出。（編輯：李淑華）1130602