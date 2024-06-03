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端午將至 中市府鐵砧山發送500份午時水

2024/6/3 11:43（6/3 12:01 更新）
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端午節將至，台中市政府觀光旅遊局將在大甲鐵砧山發送端午安康雙寶，500瓶午時水紀念瓶與100個香包。（台中市觀旅局提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年6月3日
端午節將至，台中市政府觀光旅遊局將在大甲鐵砧山發送端午安康雙寶，500瓶午時水紀念瓶與100個香包。（台中市觀旅局提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年6月3日
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（中央社記者趙麗妍台中3日電）端午節將至，台中市大甲鐵砧山劍井取午時水活動，年年吸引許多民眾前往。台中觀旅局今年除有立蛋比賽與多元藝文表演，將發送端午安康雙寶500瓶午時水紀念瓶與100份香包。

台中市觀旅局今天發布新聞稿，觀旅局長陳美秀表示，擁有傳奇故事的劍井每逢端午節都湧現人潮前來取午時水，搶手的限量午時水紀念瓶，今年將在端午節上午10時開始發放號碼牌，限量500份，發完為止。

她說，現場也準備有艾草、菖蒲等天然藥材香料配製的香包，只要完成指定任務就能獲得，限量100份。

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陳美秀提到，端午節當天上午10時於「台中市風景區管理所」臉書粉專，還推出「找端午習俗 抽端午雙寶」線上活動，不僅可認識端午習俗，還有機會把限量20組的午時水紀念瓶與香包抽回家，歡迎大家踴躍參加。

觀旅局表示，端午節佩戴香包、取午時水的端午習俗，隱藏古人在農曆五月瘴癘齊出之際，避邪保平安的智慧。今年活動以「端午安康，龍午順」為主題，寓意「龍年到，取午時水順整年」，透過取午時水、立蛋體驗、拍照按讚送香包、故事劇場等節慶體驗，在寓教於樂中認識端午習俗與劍井取午時水的人文歷史。（編輯：黃世雅）1130603

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