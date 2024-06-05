提升台中旅遊環境 江啟臣協助爭取中央補助6案

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（中央社記者趙麗妍台中5日電）立法院副院長江啟臣協助台中提升旅遊環境，爭取中央經費核定補助6案，其中「東后豐自行車道起點停車空間營造」、「雪山坑環線步道整建工程二期」、「埋伏坪登山步道延伸烏石坑」，明年底完工。

為改善台中市觀光旅遊環境，中市府規劃11案改善計畫，最後核定6案，總經費新台幣1.48億元，江啟臣協助爭取中央補助6660萬；江啟臣今天邀集相關單位會勘，多名市議員與會出席。

台中市政府觀旅局簡報指出，東豐自行車道為台中重要單車路線，車流造成停車問題，希望在東豐自行車道（豐原端）及后豐鐵馬道（豐原端）入口旁，向高速公路局租用國道4號橋墩下設置停車空間，完工後可停放81輛自小客車。

和平區桃山部落「雪山坑步道」長2.6公里步道，「巨人之手」、「櫸木四兄弟」等為當紅景點，二期工程希望串連周邊山蘇森林、櫸木林及楠木林等景點，完工後可望結合生態景點、原民歷史文化登山步道。

和平區埋伏坪登山步道長2.6公里，中市計畫延伸至「烏石坑」，並於雙崎部落設置停車場、公廁等，完善整體觀光舒適度。

江啟臣表示，台中地理位置優越、自然景觀豐富、藝術人文底蘊豐沛，是推廣觀光旅遊的極大優勢，如何提高觀光旅遊服務品質是關鍵，除舉辦特色活動、大型活動，針對軟、硬體需求強化提升，才是真功夫，也是長期性政策投資。

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交通部觀光署主任秘書方正光表示，觀光署核定補助中市府6案，經費都已匡列，市府加緊規劃施工即可。

觀光署補助中市府6案，分別為東后豐自行車道起點停車空間改善、和平區雪山坑環線步道整建、和平區埋伏坪登山步道延伸至烏石坑、大安濱海樂園南園整體景觀環境優化、后里泰安鐵道文化園區服務設施硬體改善、大甲鐵砧山風景區休憩節點營造。（編輯：陳仁華）1130605