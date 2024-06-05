清水祖師遶境端午登場 淡水市區交管估湧數萬人

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（中央社記者高華謙新北5日電）傳承百年、俗稱「淡水大拜拜」的清水巖清水祖師遶境10日與11日登場，恰逢端午節，警方預估可能湧入數萬人，淡水市區道路將實施交通管制，非住戶汽車禁止進入、公車也將改道。

新北市淡水區長巫宗仁表示，清水祖師遶境有逾百年歷史，是無形文化資產。遶境活動「首日暗訪」自6月10日（農曆5月5日）下午4時起展開，夜間將請出清水祖師及分身暗訪驅災避禍。

另外，6月11日（農曆5月6日）上午10時30分起延續「平安遶境」活動，整天將在淡水市區遶境淨化災厄，迎神時結合各大宮廟、獅陣、軒社及神明會等陣頭參與。

新北市政府警察局淡水分局今天指出，這次遶境路線涵蓋淡水主要市區道路，且遇到適逢端午連續假期，預估信徒與參觀遊客將高達數萬人次；淡水警方在活動期間將結合警、民力編組投入交通疏導，針對遶境路線範圍與陣頭集結狀況彈性實施交通管制。

淡水警方表示，淡金路（登輝大道）以西、新春街與中山北路212巷口以南、中正路以東的淡水區內主要道路共有19處管制點，除住戶、在地居民、公務車、救護車、媒體採訪車、Ubike運輸車輛等彈性放行外，非淡水市區內住戶汽車禁止進入；管制時段為6月10日（週一）下午2時至凌晨0時、6月11日（週二）上午8時30分至凌晨0時。

管制時段內，淡水警方指出，公車（含免費接駁公車）都改道不行經淡水市區，起迄站都在捷運淡水站前廣場，鼻頭街為方便客運車輛進出，活動管制時間將區隔為雙向通行。

淡水警方表示，客運業者及雙北捷運公司將提供相關管制、公車改道及臨時招呼站等乘車訊息，民眾可多利用。

警分局呼籲用路人避開遶境活動時間、路線及管制路段，多利用淡金路行駛；另請住戶要進入管制點時，務必配合出示身份證明文件。（編輯：戴光育）1130605