中市府加碼推千份公益物調券 受理申請7日截止

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（中央社記者郝雪卿台中5日電）中市府經發局將推物調券發放活動，今天公告加碼推出1000份「公益物調券」，受理申請到7日截止，經濟規模達百攤以上的多元商業類型場域或民生用品零售團體、商號、公司皆可提出申請。

經發局說明，台中市政府去年舉辦3波物調券發放活動，受到民眾肯定，台中公有市場、列管攤販集中區及輔導的商圈等場域，紛紛躍躍欲試等待下一次發放期間，而今年物調券第1波活動將於6月20日至22日辦理。

經發局長張峯源表示，由於各界希望透過物調券為社會盡一份心力，因此加碼推出「公益物調券」，限定提供予台中市低收入戶或中低收入戶，或社會服務、慈善型態等弱勢族群團體使用、消費。

為照顧更多元商業類型場域，經發局指出，將開放予擁有營業場域規模達100個攤鋪位以上，以經營生鮮蔬、果、魚、肉類及其他民生用品零售的民間團體、商號或公司等提出申請辦理活動。

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經發局表示，公益物調券面額新台幣200元，除經發局負擔每份100元外，申請單位也須負擔100元，並將核定予此場域的公益物調券，全數無償發給台中市低收入戶或中低收入戶，或社會服務、慈善型態等弱勢族群團體，並於經發局指定期間內，宣傳鼓勵弱勢族群團體至活動場域消費使用，實踐回饋社會責任。

經發局指出，「公益物調券」受理申請時間自公告日起至6月7日止，將提供共1000份，擇優錄取前3名分配發放。（編輯：陳仁華）1130605