黑嘴端鳳頭燕鷗現蹤 直播神話之鳥馬祖繁殖

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（中央社記者潘欣彤、黃旭昇連江8日電）被譽為「神話之鳥」的黑嘴端鳳頭燕鷗，在馬祖小坵海域發現蹤跡，台北鳥會說，今年是重回繁殖地關鍵年，已整理棲地，擴充電力及通訊系統，將於200公里外的台灣監控。

台北市野鳥學會理事長李昭賢今天接受中央社記者電訪表示，黑嘴端鳳頭燕鷗全世界僅剩約200隻，屬於國際自然保護聯盟（IUCN）認列極度瀕危物種，每年約有10隻至20隻會到馬祖繁殖，佔全世界族群量約5%至10%，且是除中國大陸浙江外，最大的繁殖地。

他表示，黑嘴端鳳頭燕鷗一直是海洋委員會海洋保育署、連江縣政府的重點保育項目。台北鳥會自2008年投入保育，監測族群、經營棲地、追蹤衛星、監測即時影像、推廣環境教育、舉辦國際研討會。

李昭賢說，燕鷗在無人島繁殖，如何在不干擾下，遠距離監視一直是難題。研究團隊經反覆測試，建置太陽能發電儲能，及微波通訊系統；今年已經整理棲地，更因應極端氣候帶來的長時間降雨，擴建儲能系統。

他說，監控系統讓研究人員遠在200公里外的台灣本島，能順暢即時控制島上的系統。民眾無法前往離島，透過直播將可在手機或電腦直接觀察燕鷗繁殖，有助提升保育意識。

鳥會說，馬祖繁殖的黑嘴端鳳頭燕鷗近年命運多舛，2020年、2021年連續兩年因棄巢繁殖失敗；研究團隊綜合監控影像發現，是漁船於夜間非法進入保護區作業，導致燕鷗驚擾棄巢。隨後，主管機關執行夜間巡護驅離非法進入。

台北鳥會說，2022年雛鳥雖順利孵出，卻因遇到軍事演習，導致親鳥提前棄巢離開；2023年又因猛禽遊隼來襲，造成巢區騷動、巢蛋發生滾動。

鳥會表示，馬祖雖是全世界最容易看到黑嘴端鳳頭燕鷗的地點，但僅於夏季來訪。燕鷗對於棲地忠誠性很高，但連續幾年的繁殖失敗，有可能導致燕鷗放棄這塊繁殖地，因此，今年是重點觀察年。

鳥會發現，馬祖的黑嘴端鳳頭燕鷗約6月初開始營巢繁殖，連江縣府產業發展處漁牧科長曹明君接受中央社記者電訪指出，5月31日生態調查人員於小坵附近海域，發現飛行中之黑嘴端鳳頭燕鷗蹤跡。

另外，在鐵尖、中島、白廟等無人島礁，都有發現白眉燕鷗、蒼燕鷗等燕鷗前哨部隊在空中盤旋，但數量不多。他強調，保護燕鷗為連江縣政府重要施政方針，將持續與專家學者密切合作。

紀錄片導演梁皆得於2000年，因膠卷底片調光機故障，意外在馬祖峭壁旁，紀錄到被認為絕種60多年的黑嘴端鳳頭燕鷗真面目，前中研院研究員劉小如博士為此賦予「神話之鳥」美譽。（編輯：張銘坤）1130608

台北市野鳥學會8日表示，馬祖的黑嘴端鳳頭燕鷗被譽為「神話之鳥」，約6月初開始營巢繁殖，目前已擴充棲地的電力及通訊系統，將透過直播監控繁殖狀況。（台北鳥會提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 113年6月8日

台北市野鳥學會8日表示，馬祖的黑嘴端鳳頭燕鷗約6月初開始營巢繁殖，今年已經整理棲地，更因應極端氣候帶來的長時間降雨，擴建儲能與通訊系統，以利於遠端監控與直播。（台北鳥會提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 113年6月8日