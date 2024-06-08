128名長者腦力激盪 馬公市第一屆麻將大賽開打

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（中央社澎湖縣8日電）馬公市第一屆麻將大賽今天盛大揭幕，賽事吸引128位民眾參賽者，現場32桌分組廝殺，喊碰、喊槓聲此起彼落，長者們牌桌上「以牌會友」，競逐「雀王」、「雀后」。

這場麻將賽事今天在馬公市政大樓登場，不僅技藝比拼，更是智慧與耐心較量。馬公市公所新聞稿表示，現場氣氛熱烈，參賽者個個精神抖擻，128人參賽者最年長是28年次的許春金阿嬤，最年輕的參賽者則是58年次的7名選手，

32桌採分組進行，經初賽、複賽、準決賽，最終角逐「雀王」、「雀后」榮銜。競賽規則採台灣麻將16張無花無限台，參賽者初始有1萬元籌碼，籌碼用完牌局就告結束，賽事進行300/100玩法，最終以籌碼最多者獲勝，冠軍獲得新台幣8000元獎金。

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馬公市長黃健忠開幕式致詞表示，第一屆麻將大賽開放報名不到2小時就告額滿，今天上桌比賽，強調不在輸贏，最重要是看到長者聚在一起歡樂休閒，還可訓練思考能力、激發腦力，幫助長輩們預防和延緩老化。

包括縣議會議長陳毓仁、議員陳佩真、馬公市民代表會主席歐銀花、副主席莊國輝、市民代表黃旭輝、吳武宗，以及立委楊曜澎湖辦公室主任段湘玲等人出席活動。（編輯：孫承武）1130608