網傳6月起交通罰鍰新制 高市警闢謠錯誤訊息

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（中央社記者洪學廣高雄9日電）網路近期流傳一段交通新制謠言，高市警提醒，此謠言為複合2則舊謠言的變形謠言，今年6月1日並無交通罰鍰新制，且所提違規樣態罰鍰金額多有錯誤，為錯誤訊息。

近來有民眾收到網路流傳一段交通新制傳言，內容提到「切記，6月1號開始取締行人違規！只要不走斑馬線，一律開罰1800元」、「從6月20日開始等待紅燈時，超出白色禁止越線處900元罰金」、「紅燈右轉罰5400元」、「闖紅燈由1800至3600元，調為3600至7200元」、「超速由1200至2400元，調為6000元、每超速1公里加罰100元」等訊息。

高雄市政府警察局交通警察大隊今天上午證實，網傳內容為拼貼歷年2則舊謠言再次重出江湖，這類交通罰鍰謠言常常會不定期在網路重新流傳，請民眾提高警覺，勿輕信謠言。

高市警指出，依據現行道路交通法規整理列出謠言6大破解點如下，包括6月1日起，並沒有交通新制實施、行人「不依標誌、標線、號誌指示或警察指揮」或者「不依規定，擅自穿越車道」，依道路交通管理處罰條例第78條，處新台幣500元罰鍰，並非網傳1800元。

第3，停等紅燈超越停止線，依道路交通管理處罰條例第60條第2項第3款「不遵守道路交通標誌、標線、號誌指示」，處900元罰鍰。不過，此罰則自民國86年起已施行多年，並非網傳交通新制。

第4、依道路交通管理處罰條例第53條第2項規定，機車或小型車紅燈右轉處600至900元；大型車紅燈右轉處1400至1800元，並非網傳5400元。

第5、依道路交通管理處罰條例第53條第1項規定，闖紅燈，機車處1800至2700元、小型車處2700至4000元、大型車處3600至5400元，並未如傳言所說調整為3600至7200元。

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第6、駕駛人行車速度超過路段速限20公里內、20至40公里，及嚴重超過路段速限的40至60公里、60至80公里及80公里時，均會有不同罰款金額，並不是加1公里就新增100元。

高市交警大隊長黃元民呼籲，此謠言為複合2則舊謠言的變形謠言，今年6月1日並無交通罰鍰新制，且所提違規樣態罰鍰金額多有錯誤，為「錯誤」訊息。民眾若對現行交通法規或罰則若有疑問，可上網查詢或致電各地警察機關或監理所詢問。（編輯：黃世雅）1130609