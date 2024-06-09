新竹李長榮化工關廠污染地疑再開發 議員籲把關

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（中央社記者魯鋼駿新竹市9日電）民進黨新竹市議員曾資程今天表示，位於新竹市水源里的新竹李長榮化工廠於1980年代因環境污染而關廠，近日被發現在整地疑要開發，要求市府嚴格把關土地使用，做好污染檢測。

新竹市都市發展處回應指出，新竹李長榮化工廠舊址的土地雖曾發生污染，但目前已解除列管，地主未來若要進行開發，必須整個基地環境檢測都符合標準才可提出申請。

曾資程今天向中央社記者表示，新竹李長榮化工事件發生於1980年代，為新竹市的環境污染與公害事件，被認為是台灣第1起大學教授參與抗爭運動成功首例，工廠在1980年代因環境污染而關廠。

他指出，新竹李長榮化工廠關閉閒置的土地位於頭前溪沿岸都市計畫草案1期，也在竹科X計畫第2期範圍內，近日民眾發現有怪手進入整地，要求竹市府應嚴格把關土地使用，全面檢驗地下水、土壤是否合乎標準，才能進行開發。

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對此，新竹市都發處提供文字稿表示，新竹李長榮化工廠舊址位屬頭前溪沿岸地區都市計畫草案範圍，但都市計畫尚未審議通過發布實施，現階段依區域計畫法、非都市土地使用管制規則等規定辦理。

都發處指出，新竹李長榮化工廠舊址曾發生污染，目前已解除列管，土地類別為丁種建築用地，未來都市計畫若通過，地主要進行開發必須先完成整體環境污染檢測，確認基地符合標準才可提出申請，並經過都發處許可後才可開發。（編輯：戴光育）1130609