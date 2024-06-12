宣傳車肇事遭求償 民進黨高市黨部：會負連帶責任

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（中央社記者蔡孟妤高雄12日電）民進黨選舉宣傳車去年底因違規迴轉，造成2名機車騎士受傷，2名傷者今天呼籲民進黨及司機負起賠償責任。民進黨高雄市黨部主委黃文益說，會負連帶賠償責任，將事情處理圓滿。

民進黨選舉宣傳車去年12月11日因違規迴轉，撞倒2名機車騎士，造成2名騎士骨折受傷，事後對司機提告過失傷害。2名傷者今天在國民黨高雄市議員邱于軒、許采蓁等人陪同下召開記者會，呼籲民進黨及司機負起賠償責任。

齊姓傷者說，民進黨只有事發時派代表慰問，事後就沒有關心，「難道他們不用負責嗎？」自己有3個孩子要養，醫藥費約新台幣17萬元，還自費修車，也因受傷無法工作，經濟陷入困頓，但2次協調都沒有結果。

王姓傷者是一名學生，他說自己因骨折，只能搭計程車上學，光醫藥費、交通費就要約20萬元，還不包括修車，但肇事司機面對求償卻說沒錢。

邱于軒表示，根據車禍初判，很明顯民進黨宣傳車司機有違規事實，且應負全責，2名受害者求助無門，民進黨應該負起道義上的責任及連帶責任。許采蓁說，連一個車禍都能不負責任處理，人民把國家交給民進黨更不能讓人放心。

對此，黃文益今天接受媒體聯訪表示，針對此車禍事故，民進黨有派人到醫院關心，後續賠償程序，今年5、6月分別開過調解會，市黨部也均派代表出席，絕對沒有不負責任。

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但黃文益說，因求償對象主要是司機，民進黨也須尊重司機意願，但司機認為賠償金額過高，因此協調未果。他強調，民進黨絕對沒有逃避責任，會負起連帶賠償責任，若過程中處理不夠好，向2名傷者致歉，會努力把事情處理圓滿。

黃文益表示，車禍事件若協調不成，就會進入司法途徑，這是正常的處理流程，但國民黨卻當作政治事件處理，企圖用政治力打壓抹黑，非常不可取。（編輯：李淑華）1130612