議員指校園霸凌增加應掛回「禮義廉恥」牌匾 黃偉哲：不強迫

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（中央社記者張榮祥台南12日電）國民黨籍台南市議員王家貞今天質疑學校撤掛「禮義廉恥」牌匾後，校園霸凌案件激增，應重新掛回；台南市長黃偉哲表示，懸掛牌匾只是形式，不會強迫學校掛牌匾。

王家貞今天在台南市議會總質詢指出，台南市年度通報資料統計，台南校園霸凌案5年間成長251件，自從學校拿掉「禮義廉恥」牌匾後，校園霸凌案件激增，甚至有跨區校園霸凌。

王家貞表示，台南市有281所國中小學，卻僅36校懸掛「禮義廉恥」牌匾，民國108年至112年間，國小、國中及高中的校園霸凌逐年成長，從108年83件增至112年334件；台南市應找回文化歷史DNA，掛回「禮義廉恥」牌匾。

黃偉哲則說，學校是培養道德教育的地方，支持任何美德的提倡，但懸掛牌匾只是形式，應從生活面落實扎根，會要求各級學校加強培養學生道德、陶冶品格，但不會強迫學校掛牌匾，更不會強迫掛特定牌匾。

台南市教育局表示，品格力是成就學生未來的軟實力，品德教育目標強調「生活實踐」，除掛牌匾、揭示校訓外，教育局鼓勵校園落實推動實踐性品德，以「容易理解的語言」表達更為重要。（編輯：孫承武）1130612