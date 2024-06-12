彰縣計畫處辦台灣設計展 議員憂無管考單位

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（中央社記者吳哲豪彰化12日電）台灣設計展明年由彰化主辦，彰縣議會安排專案報告，縣府計畫處指出，設計展主題為文化傳承、產業升級及生活共融；綠營議員則擔心，計畫處辦展會是後衛當前鋒，沒有管考單位。

彰化縣議會第20屆第3次定期會，議程安排「2025台灣設計展」專案報告，由縣府計畫處代理處長陳昌茂說明進度，同時接受議員質詢。

陳昌茂指出，明年台灣設計展主題為文化傳承、產業升級以及生活共融，地點參考前幾屆縣市做法，在彰化市、鹿港鎮以及彰南地區設展區，呈現在地文化、產業等樣貌，讓民眾認識彰化、了解彰化。

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無黨籍彰化縣議員吳韋達則說，縣府才剛開始籌辦台灣設計展，他在上次臨時會提案，建請縣府研議更新縣旗縣徽，以利革新城市意象及提升城市美感，但縣府回覆避重就輕，呼籲縣府對設計展要採取開放心態，避免公務思維思考。

民進黨彰化縣議員楊子賢則說，台灣設計展就像台灣燈會，各地方政府輪流舉辦，這次設計展由計畫處主辦，此舉無疑是後衛當前鋒，幕僚跑到第一線執行任務，沒有單位進行管考，而設計展是縣長的畢業展，縣長負有最終政治責任，盼縣府妥善辦理，讓縣民感受榮耀。（編輯：郭諭儒）1130612