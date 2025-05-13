彰化交流道特定區報內政部審議 打造彰化信義計畫區

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（中央社記者吳哲豪彰化13日電）彰化縣府今天記者會，宣布高速公路彰化交流道特定區檢討案報請內政部送審；縣府指出，特定區結合交通建設、都市計畫、產業發展三合一開發，打造彰化信義計畫區推動發展。

彰化縣政府上午在縣府新聞處舉行「高速公路彰化交流道特定區第四次通盤檢討案」記者會，縣長王惠美、副縣長周傑、秘書長蔡明娟及建設處長陳昌茂等人出席。

王惠美致詞時說，彰化縣都市計畫委員會4月24日審議通過「高速公路彰化交流道特定區第四次通盤檢討案」，今天報請內政部送審；高速公路彰化交流道特定區結合交通建設、都市計畫、產業發展三合一開發方式，打造彰化信義計畫區以拓展區域發展、帶動人口紅利、改造彰化新未來。

陳昌茂接受媒體聯訪時指出，計畫以交流道為核心，在民國66年時，台灣省政府曾擬訂計畫，不過因屬於「管制型都市計畫」，區內佔總計畫面積72%，高達1400餘公頃土地被劃為農業區，縣府現今計畫將1400多公頃農業區逐步轉型，打造彰化新都市發展中心。

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建設處指出，彰化交流道特定區規劃三大重點轉型策略，一是「三期五區」解編策略，其中重點第一期為示範區，合計有170公頃，規劃大巨蛋、新縣政中心、新縣總圖、萬坪公園綠地等建設，打造縣政智慧城；二是公辦整體開發，創造發展典範；三是引進大型公共建設。

縣府目前正進行細部規劃，配置鄰里公共設施外，也訂定彈性土地使用管制，可吸引多元產業進駐創造更多優質就業機會；相信農業區的轉型將奠定彰化新都心發展定位，也為彰化未來發展奠下厚實基礎。（編輯：陳仁華）1140513