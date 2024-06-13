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議員疑飲水機廠商調包送驗 桃捷：抽驗水質達標

2024/6/13 13:47
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（中央社記者葉臻桃園13日電）桃園市議員今天質疑，桃捷的飲水機保養廠商調包送驗水樣本、濾芯來路不明；桃捷公司說，廠商在採樣送驗的過程中違反規定，經桃園環保局抽驗飲用水水質，全數符合法規標準。

民進黨籍桃園市議員黃瓊慧今天向媒體表示，接獲民眾爆料，桃園大眾捷運股份有限公司在端午連假期間，將全線車站的飲水機全部封起，並在隔天請廠商更換濾心，意圖想掩人耳目。

黃瓊慧表示，該飲水機維護廠商疑似在送驗水樣本時，用已在公司分裝好、檢驗合格的袋裝水，調包要拿去送驗的水，且並沒有依照標單使用原廠濾心，而是使用來路不明的濾心，管線清潔保養也不確實。

黃瓊慧也說，這間飲水機維護廠商承攬桃園市多所學校、機關行號、醫院等的飲水機維護，桃園市政府等相關單位後續應追查、釐清疑慮。

對此，桃園大眾捷運股份有限公司今天發布新聞稿指出，因負責機場捷運全線飲水機保養的廠商在採樣送驗的過程中違反飲用水管理條例的規定，由桃園市政府環保局抽驗沿線10台飲用水設備。

桃捷公司指出，依「飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法」規定，飲用水設備處理後之水質，大腸桿菌群須符合飲用水水質標準，這次抽驗結果全數符合。

桃捷公司也說，對於攸關旅客及員工的飲水安全採取最高的標準來因應，包括預防性的暫停供水及全面重新檢驗水質，並主動更換每個車站各1台飲水機的5道濾心供應旅客飲用。（編輯：李淑華）1130613

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