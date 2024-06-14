首爾國際食品展登場 南市府設館行銷、芒果吸睛

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（中央社記者張榮祥台南14日電）2024首爾國際食品展6月11日起連續4天在KINTEX會展中心登場，台南市政府農業局也前進韓國行銷，其中以當季盛產芒果為視覺主體，沁涼鮮黃色果品受人矚目。

台南市政府農業局今天發布新聞稿指出，2024首爾國際食品展11日在KINTEX會展中心揭幕，農業局也打造「台南物產館」，展現台南在地特色與韓國特有飲食文化。

台南物產館備有多樣農特產試吃，包含使用台南海味虱目魚製成的魚板、結合韓國年糕特製的魚板年糕及虱目魚丸等，吃完關東煮再來份芒果冰、果汁氣泡飲、香甜鮮芒果及東山即溶黑咖啡，讓試吃民眾大呼過癮。

農業局表示，活動期間受到熱烈迴響，成功吸引眾多當地消費者及通路商洽詢，買氣熱絡，預估芒果鮮果接單至少150公噸，加工品逾新台幣1000萬元。

這是市府首次進軍首爾食品展設置台南館，徵集曾參加東京及新加坡食品展等6家廠商、2間合作社及2間農會參與，展示20項以上台南優質農產品。

此外，農業局11日也在韓國京畿道世界超市（SEGYERO Mart）召開芒果上架記者會，希望為台南業者開拓新的外銷通路，深耕韓國市場，促進台韓美食交流。（編輯：謝雅竹）1130614