AI智慧判讀建功 助澎湖離島偏鄉挽救生命

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（中央社澎湖縣14日電）澎湖縣政府今天表示，1名心肌梗塞患者透過AI智慧輔助判讀，在短短47分鐘完成手術，成功挽救生命。獲得重生的涂姓患者表示，這條命是撿回來的，非常可貴。

澎湖縣政府與中國醫藥大學附設醫院5月28日剛完成「AI智慧化 醫療在地化」策略聯盟簽約，31日1名患者透過AI智慧輔助判讀，成為成功挽救性命首例。

澎湖縣政府傍晚舉辦記者會，縣長陳光復、副議長藍凱元、副縣長林皆興、消防局長許文光等消防救護、衛福部澎湖醫院副院長蔡文祥與陳賢生等心導管團隊為患者慶祝重生，中國附醫院長周德陽也透過視訊表達祝賀，並肯定澎湖消防與醫院合作，順利救回一命。

澎湖縣政府表示，澎湖消防局白沙分隊5月31日上午接獲119通報，56歲涂男突感胸悶、冒冷汗症狀，經由救護員（EMT）執行中國醫藥大學附設醫院所開發AI自動診斷心肌梗塞心電圖儀器，經判讀為「疑似心肌梗塞」，再上傳至「菊島守心鏈」群組，立即由蔡文祥確認為心肌梗塞急重症，旋即通知啟動治療，在短短47分鐘的黃金時間完成手術，涂姓患者現已康復出院。

陳光復表示，澎湖縣政府甫於5月28日與中國醫藥大學附設醫院簽署「AI智慧化 醫療在地化」策略聯盟，沒想到在31日就發生案例，患者能在即時診斷、即時治療下，最短的時間內救回一命，要感謝消防、醫院的合作。

副議長藍凱元在議會結束後前來祝賀，他表示，現有消防救護車配置AI智慧輔助心電圖不足，要求全面進行調查，議會會全力支持配置。

涂姓患者表示，這條命是撿回來的，非常可貴，真心感謝有這麼好的AI智慧設備，讓消防與醫院在連貫的作業中，沒有延遲地進行手術，並與縣長等人一起切蛋糕慶重生。

澎湖縣政府「AI智慧化 醫療在地化」，今年5月28日與中國附醫院簽訂策略聯盟，讓澎湖鄉親享有醫學中心等級的醫療照護。（編輯：郭諭儒）1130614

澎湖縣政府14日舉辦記者會，縣內首例AI智慧輔助判讀助患者重生，澎湖縣長陳光復（前右3）及衛福部澎湖醫院醫療團隊等都到場，一起切蛋糕為患者慶祝重獲新生。中央社 113年6月14日

澎湖縣政府與中國醫藥大學附設醫院日前甫完成「AI智慧化 醫療在地化」策略聯盟簽約，5月31日澎湖醫院隨即透過AI智慧輔助判讀，及時挽救患者寶貴生命，縣府14日舉辦記者會分享案例。中央社 113年6月14日