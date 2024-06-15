在台烏克蘭人追思曾聖光 英雄永遠活在心中

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（中央社記者張祈花蓮縣15日電）花蓮原住民青年曾聖光2年前加入烏克蘭志願軍戰死沙場，在台烏克蘭人今天前往花蓮的納骨塔追思。她們表示，不會忘記曾聖光為烏克蘭的自由、民主犧牲，英雄永遠活在心中。

烏克蘭台灣隊總召林歐莉亞（Olga Kulish）今天與在台烏克蘭人楚希雅及柯舒亞以及台灣基督長老教會等單位陪同下，前往曾聖光長眠的納骨塔追思，送上鮮花及手寫小卡。

在台北念書的楚希雅說，曾聖光是英雄，不會忘記他。柯舒亞說，曾經聯繫與曾聖光共事的軍人，協助將同袍的話傳達給台灣人，烏克蘭人會記得他的犧牲。

俄羅斯入侵烏克蘭滿2週年，林歐莉亞說，戰爭發生後，台灣捐贈很多救災車輛、醫療器材等物資到烏克蘭，目前約有200名烏克蘭人在台灣，受到台灣很多幫助，很感謝台灣。

曾聖光加入烏克蘭喀爾巴阡山（Carpathian Sich）武裝部隊獨立步槍營，2021年11月於烏東戰略重鎮利曼（Lyman）執行戰鬥任務時受傷，失血過多喪生，成為首名赴烏克蘭參戰陣亡的台灣人，獲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）追授「勇氣」三級勳章。

林歐莉亞說，4月3日強震花蓮受創嚴重，烏克蘭的教堂5月有為花蓮舉辦祈禱會，祈求花蓮安好，為了感謝台灣長期幫助，今天下午也與在地團體舉辦「花蓮平安音樂會」，希望透過音樂、表演，為花蓮帶來希望。

「花蓮平安音樂會」由台灣社區關懷協會、台灣基督長老教會、烏克蘭台灣隊等單位舉辦，今天下午3時30分至晚間6時於花蓮自由廣場，帶來原住民傳統舞蹈、教會詩班、弦樂表演及烏克蘭社群表演。（編輯：吳協昌）1130615

花蓮原住民青年曾聖光2年前加入烏克蘭志願軍協助抗俄，不幸捐軀，烏克蘭台灣隊召集人林歐莉亞（Olga Kulish）（左3）15日與多名在台烏克蘭人等一同前往曾聖光長眠的納骨塔表達追思。中央社記者張祈攝 113年6月15日