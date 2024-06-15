小琉球全島停電1小時 台電：假日人潮致負載突升

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（中央社記者黃郁菁屏東縣15日電）離島小琉球晚間7時30分許台電主機盤跳閘，全鄉停電約1小時，台電表示事故原因為假日人潮致瞬間負載突升，因保護設備跳脫，目前已全數復電。

台電新聞稿指出，晚間7時31分屏東縣琉球鄉中正路、和平路、上杉路、仁愛路、中華路、中山路、中興路、杉板路、忠孝路、復興路、肚仔坪路等一帶停電。

台電道歉並說明，目前琉球鄉正進行全島改壓工程，供電電壓提升後將可增加供電能力，將滾動檢討離島地區夏天旅遊旺季用電量增加趨勢及供電能力，並加強設備巡視與維護，防止類似停電事件再次發生。

台電說，接獲通報後派員查修，經查事故原因為假日人潮致瞬間負載突升，保護設備跳脫，受影響用戶有4171戶，經加派人力搶修，已於晚間8時31分全部復電。

屏東縣長周春米臉書（Facebook）發文表示，晚間7時30分接獲琉球鄉全鄉停電消息，致電台電董事長曾文生，要求加派人力，台電啟動備用發電機。（編輯：郭諭儒）1130615