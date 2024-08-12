成大鳥群集體窗殺 鳥會研判吃過熟果實醉了

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（中央社記者楊思瑞台南12日電）台南社大環境行動小組研究員林政翰昨天在成功大學發現10多隻小型鳥疑撞窗死傷，將傷鳥送往台南鳥會救傷組，因事發地沒有大型落地窗，研判可能食用過熟果實，出現酒醉現象。

林政翰告訴中央社記者，昨天在成大成功校區上課時多次聽到疑似撞擊聲響，下課後就在走廊上發現多隻疑似撞擊窗戶後落地的小鳥，清點後共有12隻，其中有3隻未死亡，經聯繫台南鳥會救傷組後，把還活著的送過去。

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林政翰表示，台南鳥會救傷組人員告知，這些傷鳥是氾濫算嚴重的外來種「輝椋鳥」，就交由鳥會移除，因事發現場教室沒有大型落地窗，都是一般窗戶，所以因光線問題導致集體「窗殺」可能性不高，經討論後鳥會人員猜測，可能是近期天氣炎熱，輝椋鳥食用過熟果實後出現類似酒醉現象。

林政翰打趣說，以前從未見過鳥類集體撞窗景象，這次感覺像是輝椋鳥用生命告訴大家「喝酒不開車，開車不喝酒」重要性。（編輯：黃世雅）1130812