李利貞接新北新聞局長 藍肯定、綠質疑

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北12日電）新聞局長張愛晶請辭獲准，將由前侯友宜競總發言人李利貞接任；新北市議會國民黨團肯定市府廣納年輕人投入市政，民進黨團質疑當過主播就能勝任新聞局長，會讓基層感到心寒。

市府發布人事異動稱張愛晶因生涯規劃請辭獲准，而張愛晶也在臉書Facebook貼文感謝市長與市府團隊的包容愛護，並透露請辭原因稱去年底家庭遭逢重大變故，「市政業務可以一棒接一棒，孩子的媽媽卻只有一個，當孩子面對生死交關之際，請原諒我必須先成為一個母親」。

市府表示，這項人事異動於8月15日生效。新任局長李利貞民國84年9月出生，國立政治大學新聞學系學士學歷、前中天新聞記者、前東森新聞台記者兼主播，曾任侯友宜參選總統的競選辦公室發言人。

民進黨團對此發布新聞稿，黨團總召張維倩表示，李利貞去年7月進入侯友宜競選辦公室擔任發言人，並無公務體系的行政背景，質疑是利用新聞局長的職位「洗經歷」，作為李利貞2026年競選議員的跳板。

副召張錦豪質疑市府內部難道沒有合適的新聞專業人才，是否意味市長侯友宜認為，只要當過主播就能勝任新聞局長，這恐怕會讓用心的基層公務人員感到心寒。黨團幹事長廖宜琨呼籲侯友宜不要把市府當做「侯家軍」的政治訓練班。

國民黨團發布新聞稿，黨團書記長陳偉杰表示，肯定李利貞年輕有活力，市府廣納年輕人投入市政值得嘉許。肯定她新聞主播出身，不管是專業度及形象都值得期待。但配合侯友宜的市政願景，提醒李利貞要做好充分準備，才能發揮專業讓新北市更好。

黨團副書記長江怡臻表示，民進黨議員顏蔚慈、卓冠廷都很年輕就曾擔任青年局長、新聞局長，民進黨對年輕的李利貞應加以肯定。民進黨不應對年輕、能力受肯定的人大肆批評，狠潑髒水。

她表示，肯定李利貞是優秀的新聞從業人員，有著專業能力與耐操特質，相信未來能更靈活地行銷宣傳新北市，讓更多人知道市政的進步。同時，她也對張愛晶辭職原因表達不捨與理解，肯定張愛晶的辛勞與付出。

對於民進黨議員提出只要當過主播就能勝任新聞局長的質疑，市府聲明表示，李利貞相關學經歷豐富，青年從政的表現同樣備受外界肯定。張愛晶反問，主播可以當民進黨議員、立委，為何不能當新聞局長，請議員停止對新聞主播的職業歧視。（編輯：方沛清）1130812