桃園海客季8/17登場 張善政：持續打造沿岸觀光

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園13日電）桃園市政府舉辦海客季活動，將於8月17日至9月8日登場。桃園市長張善政今天說，規劃推動「桃園珍珠海岸計畫」，已獲交通部觀光署核定補助，未來會持續打造沿岸觀光。

張善政下午出席「2024海客季記者會」時表示，桃園海岸線觀光資源豐富，市府規劃推動「桃園珍珠海岸計畫」，已獲交通部觀光署核定補助新台幣4.9億元，未來會持續打造沿岸風光，並讓新屋成為能充分展現海客文化的觀光據點。

桃園市政府客家事務局表示，市府已連續9年舉辦海客季活動，本屆以「搞海陸」為主題，規劃「搞海好尞」及「搞陸鬧熱」兩大主軸的系列活動；詳情可至桃園市政府客家事務局官網查詢。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

客家事務局說，「搞陸」系列活動將於17至18日舉辦「客家趴棒球日」，24日的「海客季x米寶路跑」是活動最大亮點，將舉辦親子持水槍分隊進行4K路跑的趣味對戰，25日的「共夏來客庄老屋尞」有藝文演出、闖關、DIY體驗及美食品嚐，31日則是在永安漁港舉辦「星繽樂金曲嗨FUN派對」。

客家事務局也說，「搞海」系列活動除了自24日起於永安海螺文化體驗園區展出的「海客印象特展」外， 17、18、23、25、30、31日也有海客小旅行活動， 25日及31日也會在新屋笨港灣舉辦「2024桃園海客牽罟技藝傳承體驗活動」，讓民眾體驗百年傳統捕魚的客家智慧。（編輯：李淑華）1130813