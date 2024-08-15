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創世越南移工助中秋義賣 文旦創意入菜拉買氣

2024/8/15 13:38（8/15 13:51 更新）
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創世屏東院「保柚平安渡中秋」文旦義賣活動15日開跑，越南籍照服員武氏賢（左）在記者會上示範製作越南傳統柚子甜湯，現場試吃一片好評。中央社記者黃郁菁攝 113年8月15日
創世屏東院「保柚平安渡中秋」文旦義賣活動15日開跑，越南籍照服員武氏賢（左）在記者會上示範製作越南傳統柚子甜湯，現場試吃一片好評。中央社記者黃郁菁攝 113年8月15日
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（中央社記者黃郁菁屏東縣15日電）創世基金會屏東分院每年中秋節義賣文旦，為提升買氣，今年越南照服員示範用文旦全果入菜，將家鄉料理投入異鄉公益。

創世屏東院「保柚平安渡中秋」文旦義賣活動今天開跑，越南籍照服員武氏賢特地換上國服奧黛，端出2樣越式文旦料理，以流利中文向現場來賓介紹如何以柚子入菜。武氏賢說，透過料理除一解鄉愁外，也希望能幫助自己照護對象家庭。

武氏賢接受媒體聯訪表示，已經在創世擔任照服員5年，熟知每年公益活動，因此幫忙出主意創意促銷。柚子與春捲是越南節慶食物，今天示範的柚子甜湯是傳統美食，以台灣人通常丟棄的柚子皮白色部分柚瓢熬煮；春捲加入柚子肉則是自己創意發揮，2樣食物台灣同事試吃後，都給予好評。

開賣記者會邀現場來賓試吃，紛紛稱讚口感新奇美味，有說自己很挑嘴的民眾，現場連喝5杯甜湯，直呼在餐廳販售一定是熱門菜色，柚瓢嚐起來像蒟蒻，春捲香氣也很特別。

創世屏東院院長林艾樺表示，創世屏東分院目前服務安養54名植物人，到宅服務73名植物人及重度臥床老人，都是免費照護，如果沒有大、小企業贊助不能走到今天。每年中秋義賣活動僅1場，今年目標6000斤柚子，盼各界支持。

創世屏東院指出，去年目標銷量5500斤，成功銷售9成，是歷年最高；今年因成本提高，目標量也較高，希望能賺進新台幣60萬元，支付服務對象3個月尿布費用。有建設公司老闆連5年認購，今年1次認購600盒5斤文旦，包含其他小額認購，已達標6成；不過柚子禮盒競爭者多較難銷，多少擔憂總銷量。

「保柚平安渡中秋」禮盒含明月情文旦禮盒5斤460元、10斤850元、花好月圓月餅9入組520元、愛馬仕菊6入組禮盒350元。（編輯：黃世雅）1130815

創世屏東院「保柚平安渡中秋」文旦義賣活動15日開跑，有建設公司老闆現場認購600盒5斤文旦禮盒，響應公益。中央社記者黃郁菁攝 113年8月15日
創世屏東院「保柚平安渡中秋」文旦義賣活動15日開跑，有建設公司老闆現場認購600盒5斤文旦禮盒，響應公益。中央社記者黃郁菁攝 113年8月15日
柚子與春捲是越南節慶食物，越南籍照服員武氏賢創意發揮，在春捲加入柚子肉，別具風味。中央社記者黃郁菁攝 113年8月15日
柚子與春捲是越南節慶食物，越南籍照服員武氏賢創意發揮，在春捲加入柚子肉，別具風味。中央社記者黃郁菁攝 113年8月15日
創世基金會屏東分院「保柚平安渡中秋」文旦義賣活動15日開跑，越南照服員也示範家鄉傳統美食，以柚子皮白色部分柚瓢熬煮甜湯，現場試吃民眾表示吃起來像蒟蒻。中央社記者黃郁菁攝 113年8月15日
創世基金會屏東分院「保柚平安渡中秋」文旦義賣活動15日開跑，越南照服員也示範家鄉傳統美食，以柚子皮白色部分柚瓢熬煮甜湯，現場試吃民眾表示吃起來像蒟蒻。中央社記者黃郁菁攝 113年8月15日
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