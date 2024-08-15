高市福東國小通學步道老舊 工務局耐用材料翻新鋪面

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（中央社記者蔡孟妤高雄15日電）高雄苓雅區四維一路通學步道使用人數多，鋪面老舊且有樹木浮根產生不平整情形，市府工務局近日進行改善工程，改善長度約185公尺，以耐用材料翻新鋪面，營造友善通行環境。

苓雅區福東國小創校近一甲子，周邊多為住宅區，附近居民也常到校園運動、散步。學校北側的四維一路通學步道除了是學童上下學出入動線，還串聯凱旋二路輕軌、河南及河北路綠帶及鄰里公園等，是民眾頻繁行經路段。

不過，四維一路通學道鋪面已老舊，且有樹木浮根產生不平整情形，造成通行隱憂，市府工務局道路養護工程處將進行改善工程，改善長度約185公尺，近日已進場施作。

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工務局道路養護工程處今天發布新聞稿表示，此次改善工程，將以平整、耐用優質材料翻新鋪面，並配合路口行穿線布設導盲設施及無障礙斜坡道，以及導入校園社區化理念，調整步道內植栽、整理路側綠帶及修復既有擋土設施等。

道工處表示，今年校園通學道改善，先前已完成橋頭區仕隆國小、左營區新莊國小、前鎮區中正高工等，近期將再完成前金區高雄女中；市府會持續優化整體人行環境，提供市民安心舒適公共空間。（編輯：陳仁華）1130815