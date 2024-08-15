高雄海洋派對打造4大親水遊具 百名學童搶先試玩

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（中央社記者林巧璉高雄15日電）2024高雄海洋派對從17日至25日在大港橋周邊水域登場，高雄市海洋局打造水花樂園4大遊具，今天邀請百名學童搶先試玩，活動代言人Dora謝雨芝也與高雄熊開箱活動。

海洋局表示，高雄海洋派對活動代言人Dora謝雨芝，擁有主持食尚玩家吃喝玩樂多年的經驗，正符合專業玩咖的特質。

高市府副秘書長張家興與Dora謝雨芝一起開箱4大遊具，從海洋舞台出發，首先在海神競技場與8隻海洋寶貝一起拍照互動，沿著風暴廊道來到第一座遊具「鯨魚島」，以可愛鯨魚造型滑梯為主體，池中間放置了需要攀爬的闖關設施，得手腳併用才能順利通過，適合小小孩與親子。

「波波碼頭」是適合大朋友的遊具，戲水池中央也設置了難度較高的攀爬闖關設施，讓池中活動更具挑戰性。「海豚港灣」中間以海豚滑梯將雙池串連。

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遊具開箱壓軸是高達14公尺的「G速滑道」，以豆腐鯊魚為主體，大大的鯊魚口是滑梯的起點，民眾滑下滑梯就像是從鯊魚口中逃脫般，時速高達70公尺的速度感相當刺激。

Dora謝雨芝今天化身警察、輕軌服務員、遊艇水手及水上遊憩救生員等多種角色，拍攝海洋派對宣傳廣告，影片中還體驗水上腳踏車，她說，對活動地點第三船渠及愛河灣周邊多元的水域遊憩體驗印象深刻。（編輯：李淑華）1130815