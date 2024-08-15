中市府導入光達檢測 提早發現潛在樹倒問題株

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（中央社記者郝雪卿台中15日電）台中市政府為強化樹木保護及預防樹倒，與國立中興大學園藝學系等產官學合作，在南屯區大容東、西街導入「光達檢測」，利用光達3D影像判讀生長趨勢，提早發現潛在樹倒問題株。

台中市政府建設局長陳大田今天到場視察時表示，有別以往VTA目視檢測，透過科技數據化方式記錄及識別樹木狀況，快速精準，及早發現潛在樹倒問題株，做好風險因應處理，進一步保護城市綠樹資源。

選址部分，陳大田說，隨樹木越來越高，市府考量樹木倒伏風險妨礙居家安全，首次於市區人行道試辦光達檢測樹木健康，導入科技數據化管理，藉光達技術高效識別樹木生長情形協助判讀，可即時因應處理，減少病害擴散風險，守護市民安全。

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陳大田表示，藉大數據資料分析前後比對，可即時採取適當作為，預防樹木倒塌危害，未來市府將視試辦成效，持續於其他市區人行道、公園綠地等推動。

建設局說，「光達檢測」是感測技術，生成3D點雲圖像，提供精確地理空間及點位，檢測方式分為固定式、手持式與車載式等，以固定式精準度最高，目前常見應用包含地形監測及變遷分析、房屋模型、建築物及橋梁監測等。（編輯：李明宗）1130815