柯文哲指未干預京華城案 議員：絕非如此輕描淡寫

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（中央社記者劉建邦台北16日電）京華城容積率案，民眾黨主席柯文哲今天指出，有蓋2、3個章，剩下是都委會等處理就沒再過問。北市議員游淑慧說，調會議紀錄等資料，柯文哲對此案介入和關心絕非如此輕描淡寫。

台北市前市長柯文哲任內涉京華城改建案等爭議，台北地檢署分案偵辦，日前以被告身分傳喚台北市前副市長彭振聲說明。檢察官經訊問後諭令彭振聲限制出境、出海，限制住居。

柯文哲今天上午步出家門接受聯訪，媒體詢問是否擔心檢調即將約談。他表示，就京華城案，台北市長不會針對單一個案下指導棋或干預，這件事情他調查過，原委就是議員陳情，後來交台北市都市發展局處理並公開展示，看當地居民有無意見。

柯文哲說，他只有蓋2、3個章，剩下的是都市計畫委員會、都市設計委員會、專案小組處理，他沒有再去過問。彭振聲被限制出境，他覺得滿奇怪，因彭振聲是會議主持人，這需要每名委員都同意，案子才會通過，「我是無法理解他為什麼要被限制出境」。

台北市議會京華城專案小組召集人、國民黨議員游淑慧透過群組表示，從專案小組調資料和各項會議紀錄得知，柯文哲對此案介入和關心之深，絕非輕描淡寫、三言兩語，不需要內行人說外行話、故作輕鬆。

游淑慧說，民國109年2月24日，關於京華城12萬平方公尺樓地板面積訴訟案，台北市都發局曾上簽呈給柯文哲，表達絕不可和解，否則有圖利爭議，並希望依行政法院判決處理。

游淑慧表示，當時柯文哲曾核章並要求速審速決，代表知悉都發局不願同意且不願和解立場，然而109年3月卻又收下業者訴求，並交辦指示都發局要送都委會辦理。

游淑慧說，柯文哲此舉形同兩手策略，讓都發局繼續和京華城纏訟，卻又讓都委會開始為京華城研議其他補償解套方式，這引發當時都委會多名委員質疑，為何市府要讓都委會委員討論正在訴訟中的案子。

游淑慧表示，柯文哲對此案更要求都發局和彭振聲必須擔任PM（專案經理）專案協助，至今柯文哲未說明清楚，基於什麼理由，認為市府局處和副市長須為一家財團專案服務辦理。

游淑慧說，都發局已不願和解且不同意京華城訴求，柯文哲也核章，但一轉頭還是壓下並要都發局處理。109年4月間，都發局只好把正在訴訟中的案子送交都委會。（編輯：李錫璋）1130816